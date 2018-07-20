Известный российский блогер выложил потрясающий ролик о Баку - ВИДЕО

20 июля 2018 16:13

Известный российский дизайнер-полиграфист и видеоблогер Лео Баланев посетил Азербайджан и по итогам путешествия подготовил и выложил 15-минутный репортаж на свой канал в Youtube.

Как передает Day.Az, Баланев приехал по приглашению группы подписчиков из Азербайджана в дни праздника Новруз. Вместе с семьей он посетил такие места, как Ичеришехер, Азербайджанский музей ковра, Центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, другие интересные места на Абшероне, которые презентовал для подписчиков в своем видео.

Всего за несколько дней репортаж получил многочисленные положительные отзывы зрителей, а многие из них, посмотрев ролик, выразили пожелание немедленно отправиться в Баку.

Нажмите на видео для просмотра:
5 мест, которые нужно посетить в Баку. Азербайджан

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