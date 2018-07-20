Обвиняемым в покушении на председателя AzTv вынесли приговор

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Шуджаета Акберова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Агшина Гусейнова, которые обвиняются в покушении на председателя ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" Арифа Алышанова и совершении в отношении него мошеннических действий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемому Ш.Акберову было предоставлено последнее слово. Он попросил суд вынести в его отношении справедливое решение.

Затем судебная коллегия удалилась на совещание.

После совещания был зачитан приговор.

Согласно приговору, Ш.Акберов лишен свободы сроком на 18 лет, З.Ширинов - на 16 лет, Г.Джабиева - на 17 лет.

А.Гусейнов получил условное наказание сроком на 1 год 4 месяца и был освобожден в зале суда.

Отметим, вышеуказанные лица обвиняются по статьям 29, 120 (умышленное убийство), 178 (мошенничество) УК АР.

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