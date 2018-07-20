Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как говорится в сообщении Нацдепартамента гидрометеорологии, распространенном в пятницу, в районах Большого и Малого Кавказа в некоторых местах возможны грозы, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 26-31, в горных районах 18-23 градуса тепла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Лянкяран-Астаринском регионе вечером и ночью ожидаются дожди. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.

В Центральном Аране преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых местах возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит 29-34 градуса тепла.

К сведению гостей столицы: в выходные прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 28-32 градуса тепла.