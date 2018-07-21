В этих районах Баку погас свет
21 июля 2018 00:16 224
В пятницу вечером в нескольких районах Баку были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.
Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.
По его словам, это произошло по причинам, не зависящим от ОАО.
"В пяти районах Баку - Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Хазарском и Сураханинском районах наблюдались сбои в подаче электроэнергии. Наши сотрудники сразу приступили к устранению проблемы", - отметил Мустафаев.
Подача электроэнергии уже восстановлена в Низаминском и Хатаинском районах, сказал он.
Наши сотрудники восстанавливают подачу электроэнергии и в других районах. В ближайшие часы подача электроэнергии там будет восстановлена", - сообщил представитель ОАО.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
20 июля 19:57 1 065
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни
20 июля 17:47 735
BakuBus прокомментировал задержки в движении автобусов
20 июля 16:45 858
Forbes рассказало о туристическом потенциале Азербайджана - ФОТО
20 июля 16:41 479
Обвиняемым в покушении на председателя AzTv вынесли приговор
20 июля 23:56
Нападение на пост ДПС в Дагестане: погибли полицейские
20 июля 23:45
Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком
20 июля 23:38
Boğulan yeniyetmələri xilas edən iki nəfər xəsarət alıb
20 июля 23:36
ABŞ-ı heyrətləndirən azərbaycanlı qız - FOTOLAR
20 июля 22:40
Bakıda ağacları niyə doğrayırlar? - VİDEO
20 июля 22:24
Израиль засек пуски трех ракет из сектора Газа
20 июля 22:17
Bakıda yolu çökdürən zirzəmi sökülür - VİDEO
20 июля 21:47
Армянская дипломатия становится все более скандальной
-
20 Июл. 12:35 15 681
-
20 Июл. 16:25 12 498
-
20 Июл. 14:55 9 066
-
20 Июл. 08:11 7 879
-
20 Июл. 11:47 6 865