В этих районах Баку погас свет

В пятницу вечером в нескольких районах Баку были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, это произошло по причинам, не зависящим от ОАО.

"В пяти районах Баку - Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Хазарском и Сураханинском районах наблюдались сбои в подаче электроэнергии. Наши сотрудники сразу приступили к устранению проблемы", - отметил Мустафаев.

Подача электроэнергии уже восстановлена в Низаминском и Хатаинском районах, сказал он.

Наши сотрудники восстанавливают подачу электроэнергии и в других районах. В ближайшие часы подача электроэнергии там будет восстановлена", - сообщил представитель ОАО.