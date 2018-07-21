Уголовное дело Федаи Лачын направлено в суд
Уголовное дело певицы Федаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенных в Баку, направлено в суд.
Об этом Report сообщил адвокат Ф.Лачын Тюркель Сулейманлы, передает Day.Az.
По его словам, подготовительное заседание по уголовному делу состоится в ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.
По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.
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