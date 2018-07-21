Сдана в пользование автодорога Маштага-Нардаран - ФОТО - ВИДЕО

21 июля 2018 11:27

В этом году в Сабунчинском районе ведутся работы по реконструкции трех межпоселковых дорог общей протяженностью 18,7 км. 

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

В информации говорится, что работы по одному из проектов полностью завершены. Это автомобильная дорога Маштага-Нардаран протяженностью 8,3 км.

Автомобильная дорога Маштага-Нардаран в Сабунчинском районе была реконструирована Агентством и сдана в пользование гражданам. Согласно проекту реконструкции, ширина дороги была расширена с 6-7 метров до 12 метров. В целом, на проезжую часть дороги после расширения в среднем до 12 метров, на 100 тыс. кв.м. территории было уложено высококачественное асфальтобетонное покрытие.

Реконструкция автомобильной дороги Маштага-Нардаран обеспечивает свободное передвижение около 60 тыс. человек в 3 поселках, создает возможность свободного выхода на дороги Маштага-Бузовна.

Нажмите на видео для просмотра:
Сдана в пользование автодорога Маштага-Нардаран

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