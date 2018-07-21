«Азерэнержи» о причинах временного сбоя в подаче электроэнергии в Баку

Накануне в 22:20 в Баку на территории поселка Ахмедлы по неизвестной причине произошел обрыв проводов в результате короткого замыкания на линиях электропередач высокого напряжения №1 и №2 на восьмом километре и Ази Асланова.

Как говорится в сообщении ОАО "Азерэнержи", распространенном в субботу, в результате была ограничена подача электроэнергии некоторой части потребителей в Низаминском и Хатаинском районах Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Предприятием были приняты оперативные меры для перехода на источники бесперебойного питания. При этом недостатков в электроснабжении столицы не наблюдалось.

Распространенная пресс-службой ОАО "Азеришыг" информация о приостановке работы электростанции "Шимал" на территории поселка Мардакян не соответствует действительности.

В работе электростанции "Шимал" в последние дни никаких изменений не наблюдалось.

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