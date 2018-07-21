Показательные выступления азербайджанских пограничников - ФОТО
21 июля 2018 14:00 160
20 июля состоялась церемония открытия военно-патриотического лагеря "Hərbiyyə", который был организован совместными усилиями "ASAN xidmət", организации "Добровольцы ASAN" и Госпогранслужбы в честь 100-летнего юбилея создания азербайджанской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на armiya.az, в рамках мероприятия прошли показательные выступления азербайджанских пограничников. Свое военное мастерство участникам мероприятия продемонстрировали военнослужащие батальона быстрого реагирования ГПС.
Day.Az представляет фото с показательных выступлений.
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