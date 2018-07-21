Показательные выступления азербайджанских пограничников - ФОТО

20 июля состоялась церемония открытия военно-патриотического лагеря "Hərbiyyə", который был организован совместными усилиями "ASAN xidmət", организации "Добровольцы ASAN" и Госпогранслужбы в честь 100-летнего юбилея создания азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на armiya.az, в рамках мероприятия прошли показательные выступления азербайджанских пограничников. Свое военное мастерство участникам мероприятия продемонстрировали военнослужащие батальона быстрого реагирования ГПС.

Day.Az представляет фото с показательных выступлений.

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