Прогноз погоды на завтра: синоптики не рекомендует идти завтра на пляж
22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами на полуострове возможны грозы и кратковременные дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер, передает Day.Az.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 27-32°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.
На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22 июля ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воды в море составит 25-26 градусов.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 26-27 градусов.
В связи с сильным ветром министерство призывает желающих выехать на пляж быть осторожными.
22 июля нормальный температурный режим на фоне временами усиливающегося ветра хазри на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.
В отдельных районах Азербайджана возможны грозы и дожди. Подует порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.
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