В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Защитим джейранов!» - ФОТО

В рамках программы "Возвращение джейранов на исторические территории их обитания на Кавказе" 18-20 июля проведен очередной экологический летний лагерь "Защитим джейранов!". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экологический лагерь был организован Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджана, министерством образования и представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане при поддержке Исполнительной власти Гахского района.

Как говорится в сообщении IDEA, распространенном в субботу, в лагере приняли участие около 60 школьников из Гума, Илису, Алмалы, Джялайыра, Тасмалы, Лякита, Тураджлы и других сел Гахского района.

Основной целью летнего экологического лагеря "Защитим джейранов!" является просвещение молодого поколения, проживающего на территориях реинтродукции джейранов, об этом виде.

Участники были широко проинформированы об образе жизни, территории распространения джейранов и их роли в природе, приняли участие в различных малых экологических исследованиях, а также в викторинах и конкурсах. Помимо этого дети посетили одно из самых красивых мест республики - водопад "Мамырлы" ("Капельный"), или "Мшистый", находящийся в гахской деревне Лякит. С 2006 года водопад Мамырлы объявлен природным памятником Гахского региона и в настоящее время находится под охраной государства.

Дети также посмотрели документальный фильм "Азербайджан. Спасение джейранов", снятый режиссером Игорем Бышневым.

В завершение участникам лагеря были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что программа "Возвращение джейранов на исторические территории их обитания на Кавказе" успешно реализуется с 2010 года в рамках сотрудничества министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA и Азербайджанского представительства WWF. После создания в 2003 году по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева Ширванского национального парка, в короткий срок был зарегистрирован существенный рост численности джейранов, и их количество превысило семь тысяч. За эти годы более 150 голов джейранов были реинтродуцированы из Ширванского национального парка в места исторического обитания, осуществляются их постоянные мониторинги и работа по их охране.

Напомним, что по инициативе Общественного объединения IDEA начиная с 2014 года ежегодно на регулярной основе организуются экологические лагеря на тему охраны окружающей среды и биоразнообразия. В целом за это время в экологических лагерях приняли участие более 500 школьников из Гахского, Исмаиллинского, Гахского, Шекинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Гейгельского, Геранбойского, Самухского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Сальянского и Нефтчалинского районов.