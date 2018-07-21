В Азербайджане завершился прием документов по переводу студентов

В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов из вузов в вузы внутри и из-за рубежа, с одной специальности на другую, а также переводу студентов средних специальных учебных заведений (ссузов) и обучающихся в магистратуре.

Как сообщили Trend в субботу в минобразования, передает Day.Az, для перевода в ссузы посредством портала transfer.edu.az зарегистрировались 1333 студента, из которых 231 человек подтвердил запрос. Для перевода в вузы на портале зарегистрировались 3152 человека, из которых 1378 подтвердили запрос.

Результаты будут объявлены в сентябре.

Созданный минобразования портал transfer.edu.az служит упрощению процесса и обеспечению прозрачности перевода студентов.

Перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляется по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах. Наряду с этим учитывается нахождение вузов, в которых студенты получают образование, в рейтинге лучших высших учебных заведений мира. Лица, переводящиеся из одного вуза в другой, с одной специальности на другую и восстанавливающиеся в вузе (за исключением перевода на ту же специальность учащихся по госзаказу), могут продолжить обучение только на платной основе.