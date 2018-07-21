В Азербайджане расширен список охраняемых объектов

21 июля 2018 17:06

В Азербайджане расширен список особо значимых объектов, которые должны охраняться. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению премьер-министра Новруза Мамедова, этот список дополнен еще двумя объектами - мост через реку Кура, построенный на 62-м километре автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, и Республиканский наркологический центр.

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