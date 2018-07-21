В Габале открылся военно-патриотический лагерь волонтеров - ФОТО

В Габалинском районе Азербайджана состоялось открытие военно-патриотического лагеря волонтеров "Hərbiyyə", организованного Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN Xidmət), организацией волонтеров ASAN Könüllüləri и Государственной пограничной службой (ГПС), сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri. Проект посвящен 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, передает Day.Az.

На открытии председатель ASAN Xidmət Ульви Мехтиев, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев отметили важность реализации просветительского проекта в деле военно-патриотического воспитания молодежи.

Было отмечено, что военно-патриотический лагерь "Hərbiyyə" организован в форме симуляции военных условий со стороны ASAN Könüllüləri и ГПС, и является вторым по численности участников летним лагерем с привлечением 100 волонтеров ASAN из 9 регионов страны. Участникам были представлены показательные выступления солдат и офицеров ГПС.

В лагере создана специальная воинская часть, военная симуляция представлена в виде игры в полевых условиях. Участники проекта пройдут различные военные учения, практические занятия по тактической подготовке, караульной службе, огневой подготовке, военной топографии, командирские курсы и другие. Кроме того, с участниками лагеря проведут экскурсии по достопримечательностям региона.