Проведены плановые навигационные работы для подготовки к конкурсу «Кубок моря-2018» - ФОТО

Для подготовки к проведению конкурса "Кубок моря-2018", который пройдет в Азербайджане в рамках Армейских международных игр, в Управлении навигации и картографии Главного оперативного управления были проведены необходимые плановые работы. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе проведения работ были выполнены комплексные мероприятия по определению морских полигонов, оснащению территории навигационным оборудованием и средствами, обеспечению безопасности кораблевождения в морских районах и акваториях, в которых будет проведен конкурс.

Отметим, что в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018" на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России с 28 июля по 11 августа будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в пяти конкурсах. Наряду с конкурсом "Кубок моря", который пройдет в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане и "Снайперский рубеж" в Беларуси.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие представят страну в качестве наблюдателя в конкурсах "Глубина" в Иране и "Отличники войсковой разведки" в России.