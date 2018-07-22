В Азербайджане отмечается День национальной прессы
Сегодня в Азербайджане отмечается 143-я годовщина со дня создания Национальной прессы.
22 июля 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы.
Несмотря на то, что газета "Экинчи" издавалась всего чуть дольше двух лет, с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года, она сыграла незаменимую роль в формировании и развитии национальной прессы. Можно сказать, что "Экинчи" возложила на себя просветительскую миссию. За короткое время она стала популярной в среде интеллигенции и простых людей.
За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающим мнения общества на происходящие процессы. Отмена в 1998 году Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуры дало толчок развитию прессы.
Day.Az поздравляет всех коллег с Днем национальной прессы.
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