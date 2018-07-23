Просевшая в Баку дорога отремонтирована и сдана в эксплуатацию

Ремонтные работы на просевшем участке дороги на улице Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе столицы завершились.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве "Азербайджанские автомобильные дороги", временная альтернативная дорога, открытая по причине закрытия основной дороги в связи с прокладкой метро на этой территории, вновь сдана в пользование, передает Day.Az.

Отметим, во время работ на просевшем участке дороги по улице Джалила Мамедгулузаде Насиминского района, примерно на глубине 5-6 метров была обнаружена железобетонная конструкция.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на данной территории был не полностью осуществлен снос здания, дорога просела в подвальной части снесенного многоэтажного здания.

В связи с тем, что строительство станции метро под условным названием "В-04" проходит и по территории улицы Джалила Мамедгулузаде, с 2012 года часть дороги на данной улице была закрыта и ограждена. По заказу ЗАО "Бакинский метрополитен" на свободной территории была проложена альтернативная временная дорога.

Причиной оседания стало разрушение прошлой ночью стен здания, находившегося под участком дороги. При сносе этого здания работы были проведены не полностью, и часть стен разрушена не была.

Дорога, на которой произошло оседание, не находится на балансе Государственного агентства автомобильных дорог.

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