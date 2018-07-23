Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана

На пограничном посту Билясуварского таможенного управления "Гоша тепе" был проведен осмотр ехавшего из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Ирана.

Как сообщили АПА в Государственном таможенном комитете, во время осмотра автомобиля марки "Scania", проведенного с помощью собаки кинологической службы, в кабине транспортного средства были обнаружены в одном целлофановом пакете 0,411 грамма метамфетамина и в 2 пластиковых сосудах 160 мл. раствора метадона, передает Day.Az.

Напомним, метамфетамин включен в "I список психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджанской Республики", раствор метадона включен во "II список наркотических средств, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики".

По факту ведется расследование.

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