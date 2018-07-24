Баку лидирует в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов СНГ, популярных для летних путешествий российских туристов, передает Day.Az.

Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане входят в первую десятку городов СНГ у российских туристов летом 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах.

В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана.