Баку лидирует в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов СНГ, популярных для летних путешествий российских туристов, передает Day.Az.
Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане входят в первую десятку городов СНГ у российских туристов летом 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах.
В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Набрани найден пропавший 3-летний мальчик - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана
Ветер в Азербайджане усилится, ожидаются дожди
-
23 Июл. 16:36 6 576
-
23 Июл. 09:37 3 626
-
23 Июл. 16:34 3 444
-
23 Июл. 17:28 3 371
-
23 Июл. 09:07 3 289