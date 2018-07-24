В Товузе автомобиль сбил 5-летнего мальчика

В Товузском районе автомобиль сбил 5-летнего мальчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Эсрик Джырдахан неизвестный автомобиль сбил Ахмедова Нихада Ахмед оглу (2013 г.р.).

Н.Ахмедов был доставлен в ЦРБ Товузского района, а позже отправлен в одну из больниц Гянджи. Состояние 5-летнего ребенка оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.