UNEC будет применять новую модель в обучении на турецком языке

UNEC, являющийся единственным университетом в Азербайджане, дающим высшее образование на турецком языке, будет применять новые стандарты в обучении на турецком языке, сообщает вуз во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этой целью между UNEC и Фондом исследования тюркского мира (ФИТМ) подписан договор о сотрудничестве. В документе, подписанном ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым и председателем Фонда исследования тюркского мира Кезханом Язганом, предусматривается совершенствование обучения на турецком языке и еще большее повышение качества подготовки тюркоязычных экономических кадров.

В соответствии с договором с нового учебного года в UNEC учебные программы на турецком языке как и на других факультетах будут проводиться соответственно Европейской кредитно-трансферной системе. Это обеспечит мобильность студентов, а также упростит процедуры сравнения и признания между государствами. Турецкий факультет экономики и управления будет называться "Факультет экономики тюркского мира". Председатель Фонда исследования тюркского мира Кезхан Язган будет считаться почетным деканом факультета.

Для лучшего усвоения студентами UNEC дисциплин на турецком языке Институтом Юнус Эмре будут организованы подготовительные уроки на турецком языке. К обучению будут привлечены преподаватели, в совершенстве владеющие турецким языком, специальностью и практикой, соответствующей дисциплине.

Прием студентов в UNEC на турецком языке по специальностям "финансы", "экономика" и "управление бизнесом" будет осуществляться в соответствии с законодательством Азербайджана. С целью доступности высшего образования в UNEC для граждан Турции плата за учебу у них будет такой же как у азербайджанских студентов.

Выпускникам наряду с дипломом UNEC будет выдан документ выпускника Фонда исследования тюркского мира.

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