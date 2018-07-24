В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

24 июля 2018 10:07

Сегодня в некоторых районах Баку возникнут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с подключением нового магистрального трубопровода к сети  иликвидацией старых в рамках проекта по реконструкции проспекта Бабека, в части Хатаинского и Низаминского районов (территория Черного и Белого городов, поселков НЗС, УПД, Кешля, Ахмедли и территориях вдоль проспекта Бабека) в течение дня будут иметь метсо перебои в подаче питьевой воды.

ОАО "Азерсу" приносит абонентам извинения за временные неудобства, которые возникнут в связи с этим.

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