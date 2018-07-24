В Баку государство скупит эти дома, попавшие под снос

24 июля 2018 10:25

С целью строительства в Баку новой магистральной автодороги общегородского значения, которая объединит проспект З.Буньятова и автодорогу Балаханы-Бинагади, государство скупит все земельные участки вместе с построенным на них недвижимым имуществом, попавшие в план сноса в связи с этим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление было подписано премьер-министром Новрузом Мамедовым.

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