Ректор БВШН встретился с абитуриентами, набравшими 700 баллов

Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими 700 баллов во втором туре вступительных экзаменов в вузы по первой группе специальностей, которые провел Государственный экзаменационный центр Азербайджана. В ней приняли участие Анар Абиев, Тапдыг Магеррамли, Рустам Гараев, Азер Зейналлы, Сона Мехтизаде и члены их семей, сообщает вуз во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, познакомившись с участниками встречи, Эльмар Гасымов рассказал о деятельности и достижениях Высшей школы, высоком уровне качества образования в вузе, профессиях, которые можно приобрести в БВШН. Как отметил ректор, наряду с такими специальностями, как "Инженер по нефти и газу", "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов", в этом году вуз объявил прием студентов и по специальности "Информационная безопасность". Он также сообщил, что БВШН сотрудничает с крупными национальными и международными компаниями и поддерживает тесные связи с производством. По словам Эльмара Гасымова, студенты вуза информированы о самых последних инновациях и тенденциях в технических областях, а учебный процесс построен так, что наряду с теоретическими знаниями они приобретают и практический опыт работы. Именно поэтому, подчеркнул ректор, выпускники вуза отвечают самым строгим требованиям, которые компании предъявляют сегодня к молодым специалистам.

Абитуриенты говорили о том, что много слышали о Бакинской Высшей школе нефти, и об интересе к учебе по специальностям, которые можно получить в вузе. Они рассказали о своих успехах в учебе, а также школах и лицеях, которые они окончили. В заключение была сделана фотография на память.

Затем была организована поездка в кампус БВШН, где абитуриенты смогли воочию убедиться в том, какие условия созданы в студенческом городке для учебы, проживания и отдыха студентов. Они побывали в учебных аудиториях, спортивном комплексе, "Доме студента", библиотеке и других помещениях. Во время экскурсии заведующий кафедрой автоматизации процессов вуза Манафаддин Намазов ответил на вопросы гостей и рассказал об учебных центрах и лабораториях, созданных и оснащенных международными компаниями, в том числе ABB, Emerson и Schneider Electric.

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