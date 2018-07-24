ЧП в бакинском метро - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня в бакинском метрополитене произошел неприятный инцидент.

Как сообщили АПА очевидцы события, в 13.41 на станции "Нефтчиляр" поезд задел зеркалом заднего вида стоявшего на платформе молодого мужчину, передает Day.Az.

В результате происшествия мужчина примерно 30 лет получил травмы головы и руки.

Начальник отдела пресс-службы и связей с общественностью ЗАО "Бакметрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил АПА этот факт: "Сегодня в 13.41 прибывший на станцию "Нефтчиляр" поезд задел зеркалом заднего вида стоявшего на платформе пассажира. Во время просмотра камер наблюдения стало известно, что пассажир, обойдя других людей, пытался войти в вагон первым. В этот момент пассажир рукой ударился о зеркало прибывшего поезда. В результате этого мужчин упал, стекла его очков порезали ему лоб. Машинист не смог быстро отреагировать, так как инцидент произошел при въезде на станцию. Пострадавший Гурбанов Орхан отказался от вызова скорой медицинской помощи. Несмотря на это, бригада врачей все же была вызвана. Пассажир получил легкое телесное повреждение".