Председатель МТРК "МИР" Радик Батыршин празднует 50-летний юбилей

28 июля свой юбилей празднует председатель Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", кандидат филологических наук, профессор Высшей школы экономики Радик Батыршин.

Радик Батыршин родился в Уфе в 1968 году. Во время учебы на филолога в Башкирском государственном университете он впервые пробует себя в качестве журналиста в университетской газете. Параллельно начинает вести программу на Башкирском гостелерадио, пишет для республиканских газет. Продолжать учебу и работу приезжает в Москву - поступает в аспирантуру журфака МГУ, начинает работать обозревателем отдела республик в "Независимой газете".

В 1995 году журналистский путь приводит его на федеральное телевидение. Шесть лет Батыршин отдает "НТВ", куда приходит как консультант программы "Итоги" и где впоследствии занимает должность заместителя исполнительного директора. В 2001 году переходит на ВГТРК - руководит дирекцией интернет-вещания, а потом, уже в статусе заместителя генерального директора, возглавляет радиостанцию "Маяк". В этой должности Батыршин работает до ноября 2007, когда в его жизни начинается эра МТРК "МИР".

Чуть больше, чем за десять лет его руководства компания из одного телеканала и радиостанции становится содружеством ресурсов. Сейчас в мультимедийный холдинг входят телеканалы "МИР", "МИР 24", "МИР HD", радиостанция "МИР", информационный интернет-портал mir24.tv и система спутниковой связи "МИР-Телепорт".

С 2007 года охват аудитории увеличивается почти в девять раз - с 17 до 150 миллионов человек. Постоянно растет и зрительский интерес. Телеканалы и радиостанцию МТРК смотрят и слушают в 20 странах. Не только в государствах СНГ, а именно для них и задумывался "МИР" в 1992 году, но и в Германии, Чехии, Швейцарии, странах Балтии и других. В России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане телеканал "МИР" входит в национальные мультиплексы цифрового вещания.

За последние десять лет компания осуществляет как технический, так и творческий прорыв. Считается, что моду на телемосты ввели журналисты "МИРа". Например, на масштабной акции "Вахта памяти" в 2011 году одновременно в эфире "висело", говоря языком тележурналистов, девять телемостов. Обычно - два.

Авторы программ открывают для себя и для зрителей внутренний туризм: проезжают девять тысяч километров по Транссибу, исследуют древние торговые пути, показывают современные Таджикистан, Узбекистан и степи Казахстана.

С приходом Батыршина телеканал начинает цикл эксклюзивных интервью самого высокого уровня. В эфир выходят интервью и беседы с президентами России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и т.д. В 2015 году удается поговорить с глазу на глаз, но под прицелом телекамер, с Джоном Керри, на тот момент госсекретарем США.

Творческий прорыв замечают и зрители, и телеэксперты. Коллектив "МИРа" дважды получает престижную телевизионную премию "ТЭФИ". В 2017 году становится лауреатом "ТЭФИ-Содружество". На счету компании премия Попова, "Хрустальный компас", "Бренд года", "Большая цифра-2017" и целый ряд различных наград. В 2010 году профессиональное сообщество признает Батыршина медиаменеджером года.

Радик Батыршин часто повторяет: ""МИР" - это журналистика факта". Всё вышеперечисленное с точки зрения журналистики - факты, но для сотрудников и руководителя МТРК "МИР" - это результат работы.

С этим великолепным результатом в день юбилея поздравляем Радика Батыршина и желаем ему творческих побед, больших цифр и новых громких успехов!