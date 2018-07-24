Какие отели в Азербайджане пользуются наибольшим спросом

С января по июнь 2018 года в азербайджанских отелях зарегистрировано 1 288,9 тысячи ночевок, что на 19,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Большинство приезжих жили в бакинских отелях (62 процента), 9,7 процента - в отелях Габалы, 5,1 процента - Гусара, 4,5 процента - Нафталана, 3,6 процента - Губы, 3,4 процента - Нахчыванской АР, 1,5 процента - Хачмаза, 1,1 процент - Агстафы, 9,1 процента - в отелях других районов и городов.

Число ночевок иностранцев и лиц без гражданства составило 935,2 тысячи, что составляет 72,6 процента от общего числа ночевок.

14,3 процента ночевок пришлось на долю граждан ОАЭ, 14,1 процента - России, 6,6 процента - Ирана, 4,5 процента - Турции, 4,3 процента - Саудовской Аравии, 3,4 процента - Великобритании, по 3,3 процента - Индии и США, 3,2 процента - Израиля, 2,9 процента - Катара, 2,8 процента - Кувейта, 2,1 процента - Ирака, два процента - Пакистана, 1,7 процента - Казахстана, 1,6 процента - Германии, 1,3 процента - Украины, 28,6 процента пришлись на долю граждан других стран.

В первой половине текущего года доходы отелей составили 167 миллионов манатов, 66,3 процента от которых получены от предоставления номеров, 23,8 процента - от услуг по продаже продовольственной продукции, включая напитки, 3,8 процента - от услуг по лечению и оздоровлению, 6,1 процента - от оказания других услуг.

Средний показатель использования номерного фонда отелей по стране составил 20,8 процента.