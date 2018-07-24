В этом районе Азербайджана будут перебои в электроснабжении

24 июля 2018 17:22

С 25 по 27 июля в отдельных частях поселка Масазыр Абшеронского района возникнут кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ОАО "Азеришыг", распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перебои связаны с ремонтными работами на Хырдаланской воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВт.

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