В России увеличивается интерес к изучению азербайджанского языка

Растущий интерес к азербайджанской культуре в России и наоборот - свидетельство успешного взаимодействия между государствами, и залог благополучия следующих поколений.

Культурные связи - важная часть добрососедских отношений между странами, своего рода индикатор: чем активнее сотрудничество в области науки, образования, искусства, тем выше интерес народов друг к другу, тем лучше они понимают друг друга не только на уровне большой политики, но и в обыденной жизни. Отношения России и Азербайджана - яркая иллюстрация этого факта.

Долгие годы жизни бок о бок сформировали совершенно особые контакты между нашими странами. Важную роль в них играет то, что Азербайджан сохранил русский язык в качестве языка межнационального общения. Одновременно с ростом в России интереса к изучению азербайджанского языка - растет число русскоязычных школ в Баку. По словам режиссера Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра имени Самеда Вургуна Турала Мустафаева, работа с этими школами - одно из основных направлений в работе театра. "Мы всячески стараемся помогать в изучении, распространении русского языка, потому что это очень важно для наших детей, - говорит он. - Русская литература, русская культура и искусство это огромное богатство. Поэтому, безусловно, мы стараемся очень тесно сотрудничать со школами, популяризируем русскую классику и детские сказки".

Сохранение общего языка открывает большие возможности для театральных экспериментов, сотрудничества между российскими и азербайджанскими режиссерами и актерами. Не так давно бакинский театр ставил интересный эксперимент - приглашал молодых режиссеров и художников-постановщиков из Москвы, чтобы они могли попробовать свои силы на сцене одного из старейших театров Азербайджана. В каком-то смысле это был большой риск: зрители в Баку отличаются от московских, они более консервативны. Однако в итоге эксперимент увенчался большим успехом. "Новые спектакли оказались интересны публике, они живут, у них своя судьба. Поэтому мы собираемся продолжить эту политику приглашений и обменов с Россией: такие вещи, безусловно, обогащают и театр, и зрителей, и участников проекта", - говорит Турал Мустафаев.

С ним согласна руководитель Центра РАД Наталия Красовская. По ее мнению, взаимодействие людей разных этносов, религий и культур на одной площадке, погружение в иную языковую и ментальную среду способствует и творческому процессу, и способности узнать в чужом - свое, в непонятном - близкое. "Эти процессы особенно заметны в театральной среде, в студенческих сообществах. Смешанные курсы в российских вузах, где бок о бок учатся и живут русские и азербайджанские ребята, оказываются особенно успешными, если речь идет о единой цели - как это было на азербайджанском курсе в Щукинском училище. Там обе стороны говорят: "Нам повезло, мы узнаем новое, мы выходим за пределы собственных рамок и стандартов, мы становимся богаче на идеи, на смыслы". Так формируется тот общий, понятный всем язык искусства, о котором мы так часто говорим, культурный код: через нахождение общности в различии", - рассказывает Наталья Красовская.

Единство культурного кода России и Азербайджана отмечают многие искусствоведы. Влияние русской и азербайджанской культур друг на друга очень ясно прослеживаются не только в литературе и театральном искусстве, но и в живописи. Заведующая отделом научного исследования и информации Азербайджанской Государственной Художественной Галереи, искусствовед Амина Манафова отмечает, что выставки азербайджанских художников всегда пользуются большой популярностью в Москве: язык искусства позволяет понять суть произведений, а особость, национальный колорит притягивают внимание. "Азербайджанские художники отличаются своим особенным темпераментом, цветовыми решениями, в их творчестве прослеживаются национальные мотивы. Все это очень притягательно для людей других, культур, в том числе в России, с которой у нас долгая общая история. То же самое, кстати, мы можем видеть у нас в Азербайджане, когда там проходят выставки русских художников. Недавно в Центре Гейдара Алиева была выставка Алексея Бегова - она пользовалась большим вниманием и популярностью, потому что русское искусство для нас так же притягательно, интересно и понятно", - говорит Амина Манафова.

По мнению руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева, постоянство культурных связей между Россией и Азербайджаном - это надежное свидетельство общего будущего. "Мы - два разных государства, каждое из которых проводит собственную политику в интересах своих народов. Но эти интересы у людей в Азербайджане и России во многом пересекаются: мир, экономическое процветание, новые возможности развития для благополучия наших детей. Отсюда это непрерывное желание лучше узнать друг друга, в котором культура и образование помогают лучше всего: добрые соседи, живущие в дружбе на одной улице, всегда хорошо понимают жизнь и характеры друг друга. Так и мы, столетиями живя рядом, ежедневно продолжаем поддерживать и укреплять основу для будущего, построенного на взаимном уважении. В том числе к духовным богатствам наших культур".

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.