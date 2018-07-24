Состоялась торжественная церемония, посвященная очередному выпуску Академии СГБ имени Гейдара Алиева - ФОТО

24 июля состоялась торжественная церемония, посвященная очередному выпуску Академии Службы государственной безопасности (СГБ) имени Гейдара Алиева, Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из отдела общественных связей СГБ, в мероприятии принимали участие помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, руководящие работники СГБ, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав Академии и родители выпускников.

Вначале участники церемонии почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок к памятнику великому лидеру.

Затем под звуки военного марша на плац было внесено боевое знамя.

Минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и отважных сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров от имени главы государства, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав Академии с выпуском и пожелал ему успехов. Он выразил уверенность в том, что молодые офицеры, окончившие высшее учебное заведение особого назначения, носящее имя Общенационального лидера Гейдара Алиева, будут успешно применять полученные специальные знания для обеспечения независимости и безопасности Родины, станут верными и надежными солдатами Верховного главнокомандующего.

Выступая на церемонии, начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев поздравил выпускников, их родителей, профессорско-преподавательский состав Академии с выпуском, пожелал молодым офицерам успехов в дальнейшей ответственной и почетной службе, дал поручения и рекомендации, рассказал о предстоящих задачах.

Генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал, что настойчивый труд выпускников в сферах, где они начнут нести службу, добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей как смелыми, решительными и принципиальными офицерами будет показателем их преданности школе патриотизма и профессионализма Общенационального лидера Гейдара Алиева, идеям защиты интересов государственности.

Начальник службы отметил, что благодаря дальновидной и успешной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева во всех жизненно важных сферах нашей страны, Азербайджан завоевал большой авторитет и с каждым днем наращивает свою мощь. Однако определенные силы, не желающие видеть этого развития нашего государства, порой предпринимают неудачные и ничтожные попытки нарушить общественно-политическую стабильность и безопасность в стране. Однако они быстро и профессионально предотвращаются благодаря решительности, твердой воле и мудрому руководству Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате оперативного вмешательства правоохранительных органов в условиях высокой координации.

Начальник Службы государственной безопасности отметил, что совершенные в минувшие дни против представителя государственной власти и сотрудников правоохранительных органов подлые террористические акты и другие противозаконные деяния, направленные против стабильности и безопасности в нашей стране, вызвали безграничное возмущение у нашего народа и сразу же были осуждены, прозвучало справедливое общественное требование строго наказать предателей, что одновременно еще раз продемонстрировало врагам солидарность народа и государства, нерушимость единства граждан и власти.

Еще раз отметив, что сегодня, когда возрастают угрозы глобального и регионального характера, от сотрудников органов, отвечающих за безопасность, постоянно требуются высокая грамотность, профессионализм, оперативно-боевая подготовка, гибкость и компетентность в исполнении заданий, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал: "Надеюсь, что наши молодые офицеры, успешно окончившие Академию, носящую имя великого лидера, благодаря полученным здесь специальным знаниям преданно и решительно будут продолжать выполнять служебный долг в различных структурных подразделениях, территориальных органах Службы государственной безопасности".

Начальник СГБ Мадат Гулиев с уверенностью подчеркнул, что личный состав службы и впредь будет немедленно и добросовестно выполнять все приказы и указания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Затем помощник Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров и генерал-лейтенант Мадат Гулиев вручили дипломы молодым офицерам, с отличием окончившим академию.

После вручения дипломов другим выпускникам офицеры и курсанты Академии в сопровождении оркестра прошли военным маршем перед трибуной.

Были сделаны фотографии перед памятником великому лидеру.

По окончании торжественной церемонии помощник Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров и генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретились с родителями выпускников.

Родители выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за всесторонние условия, созданные в Академии благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего, отметили, что гордятся тем, что их дети приступили к службе в рядах надежных защитников безопасности Родины.