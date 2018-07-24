"Азерэнержи" о подаче электроэнергии в поселке Масазыр

24 июля 2018 23:33

Распространенная в СМИ информация о том, что в связи с инспекцией на линиях электропередач мощностью 110 кВт в поселке Масазыр Абшеронского района возникнут перебои в энергоснабжении не отражают действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении ОАО "Азерэнержи", распространенном во вторник.

Отмечается, что даже ремонтно-восстановительные работы на данных линиях не могут стать причиной перерыва в обеспечении электроэнергией.

"Просим СМИ, чтобы были внимательны при распространении информации, связанные с ОАО "Азерэнержи" и обобщали ее после осуществления определенных уточнений в соответствии с профессиональной этикой журналистов", - отмечается в заявлении.

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