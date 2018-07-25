К поискам пропавшего жителя Загаталы привлечен вертолет

Вечером 24 июля в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что 21-го июля этого года Ибрагимов Гурбан Ибрагим оглу 1982-го г.р. пропал без вести при неизвестных обстоятельствах в горной местности у села Джар Загатальского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на поиски Г.Ибрагимова привлечены горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска, обученные собаки и вертолет "Ми-17" Авиотряда МЧС, передает Day.Az.

О ходе поисков будет предоставлена дополнительная информация.

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