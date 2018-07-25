К поискам пропавшего жителя Загаталы привлечен вертолет
25 июля 2018 10:01 310
Вечером 24 июля в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что 21-го июля этого года Ибрагимов Гурбан Ибрагим оглу 1982-го г.р. пропал без вести при неизвестных обстоятельствах в горной местности у села Джар Загатальского района.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на поиски Г.Ибрагимова привлечены горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска, обученные собаки и вертолет "Ми-17" Авиотряда МЧС, передает Day.Az.
О ходе поисков будет предоставлена дополнительная информация.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Июл. 15:51 9 670
-
24 Июл. 14:34 9 486
-
24 Июл. 12:16 8 957
-
24 Июл. 13:13 8 297
-
24 Июл. 12:21 4 517