Российский боевой корабль проводит тренировки на морской базе Азербайджана

Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии "Волгодонск" в преддверии конкурса "Кубок моря-2018" впервые вышел для тренировок в полигоны боевой подготовки главной военной морской базы "Пута" ВМС Республики Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, в ходе предстоящих соревнований моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели.

Помимо боевых упражнений пройдут состязания по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.

В Международном конкурсе примут участие четыре команды: ВМФ России, ВМС Казахстана, Азербайджана и Ирана.

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