Азербайджанские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну наркотиков

На пограничном посту "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления задержан гражданин Азербайджана, перешедший границу с территории Ирана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, во время обыска у него были обнаружены спрятанные в капроновом чулке наркотические вещества - 2 пакетика героина весом 480,76 граммов и 1 пакетик марихуаны весом 15,21 грамм, 4 пакета психотропного вещества метамфетамин весом 201, 61 грамма, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.

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