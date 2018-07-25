Азербайджанские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну наркотиков

25 июля 2018 12:48

На пограничном посту "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления задержан гражданин Азербайджана, перешедший границу с территории Ирана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, во время обыска у него были обнаружены спрятанные в капроновом чулке наркотические вещества - 2 пакетика героина весом 480,76 граммов и 1 пакетик марихуаны весом 15,21 грамм, 4 пакета психотропного вещества метамфетамин весом 201, 61 грамма, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az