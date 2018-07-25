Минэкологии о том, сколько в Баку продержится пыльный туман

25 июля 2018 17:09

В Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило санитарную норму в 4 раза.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, это связано с проникновением на территорию страны из Туркменистана с атмосферными потоками слабого пыльного тумана, передает Day.Az.

Отмечается, что пыльный туман продолжится до 27 июля 2018 года. 

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