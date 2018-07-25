Минэкологии о том, сколько в Баку продержится пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило санитарную норму в 4 раза.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, это связано с проникновением на территорию страны из Туркменистана с атмосферными потоками слабого пыльного тумана, передает Day.Az.

Отмечается, что пыльный туман продолжится до 27 июля 2018 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook