В Азербайджане от укусов змей пострадали более 50 человек

С начала года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) Министерства здравоохранения в связи с укусами змей обратились 52 человека. 12 из обратившихся были доставлены в тяжелом состоянии.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий токсикологическим отделением КМЦ министерства здравоохранения, главный токсиколог минздрава Азер Максудов, передает Day.Az.

Главный токсиколог также отметил, что за отчетный период случаев с летальным исходом не зафиксировано.

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