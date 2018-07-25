За курение в запрещенных местах наказаны сотни человек - ДЕТАЛИ

В Азербайджане за шесть месяцев 2018 года за курение в запрещенных местах к административной ответственности привлечены 363 лица, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Как говорится в сообщении, штрафы, примененные к этим лицам, привлеченным к ответственности по статьям 212.1 и 306.4 Кодекса об административных проступках, составили 11 205 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Меры в этом направлении продолжаются.

Напомним, что с конца прошлого года в Азербайджане вступил в силу закон "Об ограничении использования табачных изделий".

Закон предусматривает запрет на курение табачных изделий (сигарет), кальяна и электронных сигарет в образовательных и воспитательных учреждениях, оздоровительных, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях, на их территориях (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест. Требования к таким местам устанавливаются местными исполнительными органами), во всех учреждениях, управлениях, организациях и на рабочих местах независимо от вида собственности и организационно-правовой формы (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест), в местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, в торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания (за исключением открытых пространств и мест, специально отведенных на эти цели), в бытовых объектах, местах размещения (разрешается выделение комнат и особых мест для курящих в гостиницах), на детских площадках, в наземных и подземных пешеходных переходах, автобусах, следующих по внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам, в автомобильных транспортных средствах и такси, используемых для пассажироперевозок, в вестибюлях станций метро, переходах, на платформах и в вагонах, в средствах воздушного транспорта, железнодорожных поездах (за исключением специально отведенных мест), в средствах водного транспорта (за исключением специально отведенных мест), административных зданиях воздушных, водных (речных) портов, за исключением специально отведенных мест для курения, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях) и на автобусных остановках, в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов, в таксофонах, на заправочных станциях, а также в зданиях и учреждениях, где хранятся легковоспламеняющиеся средства.

Отметим, что табачными изделиями (сигареты, кальяны и электронные сигареты) нельзя пользоваться в мотелях, хостелах, а также других местах проживания физических лиц в течение ночи или как минимум в течение 24 часов, за исключением специально отведенных для этой цели мест.

Согласно статье 212.1 Кодекса об административных проступках, за курение в запрещенных местах взимается штраф в размере 30 манатов.

За отсутствие специально отведенных мест для курения на предприятиях, в управлениях и организациях и отсутствие на видном месте предупредительных надписей или знаков "Курить запрещено", должностные лица штрафуются на 400 манатов, юридические лица - на 1000 манатов.