В Баку пройдет международная конференция, посвященная 100-летию освобождения города

В Баку 13-16 сентября пройдет Международная научная конференция на тему "Отношения Османского государства и Азербайджана во время Первой мировой войны и Кавказская Исламская армия", говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), распространенном в среду.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Мероприятие, посвященное 100-летию освобождения Баку от дашнако-большевистской оккупации, проводится в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики" и "Об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в Азербайджане".

Организаторами конференции являются Институт истории НАНА и Центр исследований Ататюрка Турции.

Напомним, что на официальном приеме по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев сказал: "В сентябре 1918 года Национальная армия Азербайджана вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистских отрядов, оккупации и вернула наш древний исторический город Баку азербайджанскому народу".

Ожидается, что на международной конференции будет заслушано около 100 докладов ученых из Азербайджана, Турции и других стран мира.

Отметим, что вооруженные силы АДР и Османского государства в 1918 году вместе сражались против дашнако-большевистских войск. Видный азербайджанский военачальник Алиага Шихлинский неоднократно бывал на линии фронта с целью организации боевых порядков азербайджанских войсковых соединений и добровольческих отрядов, включенных в состав Кавказской исламской армии. Алиага Шихлинский во время операции по освобождению Баку вместе с Нуру паша принимал непосредственное участие в управлении боями из штаб-квартиры в окрестности города.

Габиб бек Селимов был начальником штаба азербайджанского корпуса.

Формирование Национальной армии в период АДР было завершено под руководством генерала Самед бека Мехмандарова.