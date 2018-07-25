В Абшеронском районе будут перебои в подаче газа
25 июля 2018 19:12 329
Завтра в Абшеронском районе Азербайджана будут перебои в подаче газа, сообщает в среду ПО "Азеригаз".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Согласно сообщению, с 10:00 подача газа будет частично ограничена в Хырдалане, поселках Хокмали, Атйялы, Гобу, Даш-Гюздек, Ашагы-Гюздек и Чичек.
Ограничения связаны с ремонтом регулятора газораспределительной станции, а также утечкой газа на газопроводе, ведущем от коллектора в Атйялы до поселка Гобу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!