В Азербайджане проводятся приемные экзамены по II и III группам специальностей вузов

Сегодня првоодятся приемные экзамены по II и III группам специальностей в вузы Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, экзамены пройдут в 61 здании в 11 городах - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе. Для управления экзаменами привлечены 214 руководителей экзаменов и 2585 педагогов-контролеров из средних общеобразовательных заведений.

На экзамене предусматривается участие 31904 абитуриентов, 14993 из которых будут сдавать экзамен по II, а 16911 по III группе специальностей.

29370 абитуриентов - выпускники азербайджанского сектора (13641 по II группе, 15729 по III группе), 2534 абитуриентов - русского сектора (1352 по II группе, 1182 по III группе). Среди абитуриентов 13849 юношей (9419 по II группе, 4430 - III группе), 18055 - девушки (5574 по II, 12481 по III группе). 24666 человек выпускники этого года, 5865 человек - предыдущих лет. 98 человек - выпускники вузов, 1275 человек - ссузов. 163 абитуриента - граждане зарубежных государств. Самый старший абитуриент 1959 г.р., самый младший - 2003 г.р.

14262 абитуриентов сдадут экзамен в Баку, 1615 - Нахчыване, 3211 - Гяндже, 1587 - Сумгайыте, 1309 - Мингячевире, 1788 - Шеки, 1827 - Барде, 1310 - Гёйчае, 1853 - Ширвани, 1947 - Лянкяране, 1195 - Хачмазе.

После завершения обработки карт ответов абитуриентов результаты и графическое изображение карты ответа каждого абитуриента будут размещены на сайте ГЭЦ через 34 дня.

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