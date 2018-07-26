Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду сигарет из Грузии

26 июля 2018 13:15

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну сигарет.

Как  сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на таможенном посту "Сыныг керпю" в автомобиле "Ока", управляемом гражданином Азербайджана, во время осмотра были обнаружены спрятанные 3600 пачек сигарет "Marlboro", передает Day.Az.

По факту ведется расследование. 

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