Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду сигарет из Грузии
26 июля 2018 13:15 186
Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну сигарет.
Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на таможенном посту "Сыныг керпю" в автомобиле "Ока", управляемом гражданином Азербайджана, во время осмотра были обнаружены спрятанные 3600 пачек сигарет "Marlboro", передает Day.Az.
По факту ведется расследование.
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