Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный. Об этом сообщает в четверг Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-28, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 26-28, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов.

На пляжах будет благоприятная погода, ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана без осадков. Восточный ветер временами усилится.

Температура ночью 22-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове в отдельные часы влажность будет превышать норму, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

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