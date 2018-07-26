Баку снова окутает пылевой туман

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается увеличение содержания пыли в воздухе. Об этом сообщает в четверг Национальный департамент мониторинга за окружающей средой министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным ведомства, уровень пыли в воздухе сегодня утром снизился благодаря преобладанию умеренного северо-западного ветра. Однако, до конца дня содержание пыли в воздухе вновь возрастет.

Отметим, что пыль попала в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана. Высокое содержание пыли в воздухе будет наблюдаться до 27 июля.

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