Баку снова окутает пылевой туман

26 июля 2018 15:13

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается увеличение содержания пыли в воздухе. Об этом сообщает в четверг Национальный департамент мониторинга за окружающей средой министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным ведомства, уровень пыли в воздухе сегодня утром снизился благодаря преобладанию умеренного северо-западного ветра. Однако, до конца дня содержание пыли в воздухе вновь возрастет.

Отметим, что пыль попала в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана. Высокое содержание пыли в воздухе будет наблюдаться до 27 июля.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az