Ученые Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве с институтом Удмуртии

Представители ученых и властей Азербайджанской Республики приехали в Удмуртию для обсуждения вопросов, касающихся научной сферы, передает Day.Az со ссылкой на udmurt.media.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, одно из важных запланированных мероприятий пройдет 26 июля в 11:15.

Состоится подписание соглашения о научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджана и Удмуртского отделения Федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН).

Южную республику на нашей территории представляют вице-президент Национальной академии наук, депутат Национального Меджлиса, директор Института литературы имени Низами, доктор филологических наук Иса Акпер-Оглы Габиббейли и др.

Делегация завершит свою работу в регионе 29 июля. За время пребывания запланированы встречи с представителями властей Удмуртии, подписание меморандума о сотрудничестве между союзами журналистов обеих республик, возложение цветов к Вечному огню, экскурсия в Сарапул, встреча с "Бабушками из Бураново".

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