Пропавшего в Загатале пастуха нашли мертвым

В горной местности вблизи села Джар Загатальского района обнаружено тело пропавшего без вести 21 июля при невыясненных обстоятельствах пастуха Гурбана Ибрагимова, 1982 года рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, тело было обнаружено силами Службы особо рискованного спасения МЧС. В настоящее время предпринимаются меры для того, чтобы спустить тело с гор и передать родственникам.

В сообщени иомтечается, что в поисках на труднопроходимой территории со сложным рельефом принимали участие спасатели-скалолазы Службы особо рискованного спасения МЧС, кинологи, специально обученные собаки, вертолет Ми-17 авиационной поддержки, личный состав Госпогранслужбы, личный состав и вертолет внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского заповедника министерства экологии и природных ресурсов, местные жители и добровольцы.

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