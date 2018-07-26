Совет прессы Азербайджана будет сотрудничать с журналистами Удмуртии

26 июля 2018 18:05

Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации Республики Азербайджан в Удмуртию, передает Day.Az со ссылкой на Известия Удмуртской Республики.

Сегодня, 25 июля, Союз журналистов Удмуртии подписал меморандум о сотрудничестве с Советом прессы Азербайджана. Документ подразумевает целый ряд совместных проектов.

Участниками встречи с представителями делегации Азербайджана стали руководители и представители средств массовой информации республики, общественных национально-культурных объединений.

Как отметил руководитель делегации Габиббейли Иса Акпер-Оглы, у России и Азербайджана много общего, и Азербайджан заинтересован к сотрудничеству не только с нашей страной в целом, но и с её регионами. Удмуртия, так же, как и Азербайджан, отличается многонациональным колоритом и многонациональной культурой. Сотрудничество с республикой азербайджанская сторона решила начать с области науки, творчества, а затем развивать и другие сферы, в частности, бизнес-партнёрство.

Что касается взаимодействия в области массовых коммуникаций, то, как рассказала председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко, меморандум включает такие пункты, как поощрение обмена и  сотрудничества между СМИ и издательствами Азербайджанском республики и Удмуртии, содействовать обмену специалистами и журналистами  в виде стажировок,  проведение совместных конференций, тренингов, конкурсов и семинаров, участие в подготовке и издании совместных  пособий и книг по журналистике.

В заключение гости и хозяева встречи обменялись памятными сувенирами. Елена Капитоненко вручила Главе Совета прессы Азербайджана Амошову Афлатуну Ахмет-Оглы книги по истории и культуре республики. В частности, книгу "Кухня Удмуртии", изданную газетой "Известия Удмуртской Республики".

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