Совет прессы Азербайджана будет сотрудничать с журналистами Удмуртии

Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации Республики Азербайджан в Удмуртию, передает Day.Az со ссылкой на Известия Удмуртской Республики.

Сегодня, 25 июля, Союз журналистов Удмуртии подписал меморандум о сотрудничестве с Советом прессы Азербайджана. Документ подразумевает целый ряд совместных проектов.



Участниками встречи с представителями делегации Азербайджана стали руководители и представители средств массовой информации республики, общественных национально-культурных объединений.



Как отметил руководитель делегации Габиббейли Иса Акпер-Оглы, у России и Азербайджана много общего, и Азербайджан заинтересован к сотрудничеству не только с нашей страной в целом, но и с её регионами. Удмуртия, так же, как и Азербайджан, отличается многонациональным колоритом и многонациональной культурой. Сотрудничество с республикой азербайджанская сторона решила начать с области науки, творчества, а затем развивать и другие сферы, в частности, бизнес-партнёрство.



Что касается взаимодействия в области массовых коммуникаций, то, как рассказала председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко, меморандум включает такие пункты, как поощрение обмена и сотрудничества между СМИ и издательствами Азербайджанском республики и Удмуртии, содействовать обмену специалистами и журналистами в виде стажировок, проведение совместных конференций, тренингов, конкурсов и семинаров, участие в подготовке и издании совместных пособий и книг по журналистике.



В заключение гости и хозяева встречи обменялись памятными сувенирами. Елена Капитоненко вручила Главе Совета прессы Азербайджана Амошову Афлатуну Ахмет-Оглы книги по истории и культуре республики. В частности, книгу "Кухня Удмуртии", изданную газетой "Известия Удмуртской Республики".