В двух районах Баку не будет газа
Сегодня с 10:00 до завершения ремонтных работ возникнут перебои с подачей газа на Тбилисском проспекте, а также на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедкулизаде, Г.Алиева Насиминского района, а также в 6, 7, 8 и 9 микрорайонах Бинагадинского района, в части поселков Расулзаде и Хутор.
Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", перебои будут вызваны подсоединением к имеющейся сети новых линий, передает Day.Az.
Было отмечено, что проводимые работы могут сказаться и на газообеспечении части Ясамальского района.
По окончании ремонтных работ в течение дня подача природного газа будет восстановлена. В связи с возникшими перебоями в подаче газа ПО "Азеригаз" просит всех потребителей при использовании газа быть предельно внимательными и соблюдать правила технической безопасности.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
К сведению абитуриентов: узнай UNEC!
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана - ВИДЕО
Совет прессы Азербайджана будет сотрудничать с журналистами Удмуртии
В Азербайджане полностью выплатили пенсии за июль
Пропавшего в Загатале пастуха нашли мертвым
Уволен прокурор Исмаиллинского района, его помощник арестован
-
26 Июл. 16:03 10 509
-
26 Июл. 21:25 7 959
-
26 Июл. 13:42 7 716
-
26 Июл. 22:46 6 589
-
26 Июл. 15:51 4 970