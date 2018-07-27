В двух районах Баку не будет газа

Сегодня с 10:00 до завершения ремонтных работ возникнут перебои с подачей газа на Тбилисском проспекте, а также на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедкулизаде, Г.Алиева Насиминского района, а также в 6, 7, 8 и 9 микрорайонах Бинагадинского района, в части поселков Расулзаде и Хутор.

Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", перебои будут вызваны подсоединением к имеющейся сети новых линий, передает Day.Az.

Было отмечено, что проводимые работы могут сказаться и на газообеспечении части Ясамальского района.

По окончании ремонтных работ в течение дня подача природного газа будет восстановлена. В связи с возникшими перебоями в подаче газа ПО "Азеригаз" просит всех потребителей при использовании газа быть предельно внимательными и соблюдать правила технической безопасности.

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