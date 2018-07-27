В Сумгайыте перевернулся груженый КамАЗ - ФОТО

27 июля 2018 12:02

В Сумгайыте перевернулся груженый кубиком КамАЗ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве Йашылдере.

Так, груженый выше нормы грузовой автомобиль марки КамАЗ с государственным номерным знаком 30-BE-629 потерял управление во время движения, съехал на обочину дороги и перевернулся.

Во время происшествия водитель получил травмы.

По факту ведется расследование.

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