В Сумгайыте перевернулся груженый КамАЗ - ФОТО

В Сумгайыте перевернулся груженый кубиком КамАЗ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве Йашылдере.

Так, груженый выше нормы грузовой автомобиль марки КамАЗ с государственным номерным знаком 30-BE-629 потерял управление во время движения, съехал на обочину дороги и перевернулся.

Во время происшествия водитель получил травмы.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook