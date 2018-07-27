В Сумгайыте перевернулся груженый КамАЗ - ФОТО
27 июля 2018 12:02 142
В Сумгайыте перевернулся груженый кубиком КамАЗ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве Йашылдере.
Так, груженый выше нормы грузовой автомобиль марки КамАЗ с государственным номерным знаком 30-BE-629 потерял управление во время движения, съехал на обочину дороги и перевернулся.
Во время происшествия водитель получил травмы.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Июл. 16:03 11 401
-
26 Июл. 21:25 8 495
-
26 Июл. 13:42 8 304
-
26 Июл. 22:46 7 536
-
26 Июл. 15:51 5 398