В Азербайджане пройдет приемный экзамен в военные лицеи - ДАТА

30 июля Государственный экзаменационный центр проведет приемный экзамен в военные лицеи Минобороны и на специальность фельдшера в Военно-медицинской школе Азербайджанского медицинского университета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ, передает Day.Az.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчеване в двух зданиях. Ожидается участие 898 абитуриентов (в Баку 566 человек, в Нахчыване 332 человека). Из них 136 сдают экзамен в Военно-медицинскую школу, 762 - военные лицеи.

Управлять экзаменами будут 7 руководителей экзаменов и 76 учителей-контролеров.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа.

Кандидаты обязательно должны принести с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность и "Лист пропуска на экзамен".

Лица, у которых будет отсутствовать хотя бы один из вышеназванных документов или выявлено несоответствие в них, не будут допущены к экзамену.

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