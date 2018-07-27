Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха - ПРИЧИНА
В Азербайджане в отношении тех, кто загрязняет Каспийское море, будут приниматься жесткие меры.
Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал сотрудник минэкологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в ходе рейдов, проведенных в прибрежной полосе в Хачмазском районе, выявлены правонарушения.
"На прилегающих к центрам отдыха "Bulaq", "Panorama", "Raduqa", "Venesiya" и других территориях скапливается мусор, который не вывозится. А некоторые вообще сбрасывают мусор в море. Эти центры отдыха были оштрафованы на 12 500 манатов. Рейды будут продолжены", - сказал Муталлимов.
В защите Каспийского моря от отходов незаменима и роль общественности, добавил Муталлимов.
"Поэтому те, кто сталкивается с подобными правонарушениями, должны обращаться в министерство. Однако в некоторых случаях ряд лиц не признают штрафы", - сказал сотрудник ведомства.
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