Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха - ПРИЧИНА

В Азербайджане в отношении тех, кто загрязняет Каспийское море, будут приниматься жесткие меры.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал сотрудник минэкологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в ходе рейдов, проведенных в прибрежной полосе в Хачмазском районе, выявлены правонарушения.

"На прилегающих к центрам отдыха "Bulaq", "Panorama", "Raduqa", "Venesiya" и других территориях скапливается мусор, который не вывозится. А некоторые вообще сбрасывают мусор в море. Эти центры отдыха были оштрафованы на 12 500 манатов. Рейды будут продолжены", - сказал Муталлимов.

В защите Каспийского моря от отходов незаменима и роль общественности, добавил Муталлимов.

"Поэтому те, кто сталкивается с подобными правонарушениями, должны обращаться в министерство. Однако в некоторых случаях ряд лиц не признают штрафы", - сказал сотрудник ведомства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook