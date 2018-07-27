В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 29 июля проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу на должности групп AA, AB и AC, относящихся к административным руководящим (управленческим) должностям. Об этом говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По группе AA вакантны 35 мест, группе AB - 306, группе AC - 821 место.

В сообщении отмечается, что вакантны должности завотделом Счетной палаты, руководителя Национального фонда поддержки предпринимательства при министерстве экономики, руководителя Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства, главы Госслужбы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами, руководителя Госслужбы автотранспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий, главы Службы кадастра и адресного реестра недвижимости Госкомитета по вопросам имущества.

Успешно сдавшим тестовый экзамен будут выдана сертификаты сроком на пять лет.

Для участия в экзамене необходимо пройти регистрацию на портале ГЭЦ.

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